Obra da nova sede do Consultório Dr. Ruy Pedroso avança no Monte Alto 

Estrutura faz parte do Novo PAC e já atingiu 35% de execução, com investimentos de R$ 2,9 milhões na Atenção Primária em Votuporanga.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Obras Públicas, segue avançando na construção da nova sede do Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no bairro Monte Alto. A obra integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e conta com investimento total de R$ 2.902.000,00, destinados à ampliação e modernização da rede de Atenção Primária do município.

Atualmente, cerca de 35% da obra já foi executada. Após a conclusão das etapas de fundação e infraestrutura, as equipes trabalham agora na execução da estrutura de concreto, com o posicionamento da laje para a fase de concretagem.

O novo prédio está sendo construído na Rua João Arnaldo Serantoni, nº 1.150, em um ponto estratégico para atender à crescente demanda da região. Com a mudança, os atendimentos serão realocados para um espaço mais amplo, moderno e adequado, oferecendo melhores condições de trabalho para as equipes e mais conforto à população.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou a importância da obra para a expansão e qualificação dos serviços oferecidos na rede municipal: “O novo prédio do Consultório Dr. Ruy Pedroso representa mais do que uma mudança de endereço, é um salto na qualidade do atendimento. A população vai contar com um espaço moderno, acessível e acolhedor, pensado para garantir conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes. É um avanço importante na estrutura da Atenção Primária de Votuporanga”, ressaltou.

O prefeito Jorge Seba (PSD) reforçou que o investimento faz parte de uma política de fortalecimento da rede municipal de saúde: “Essa obra integra um conjunto de ações que têm transformado a nossa Atenção Primária. Investir em saúde é investir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Estamos trabalhando com planejamento, responsabilidade e visão de futuro para garantir que a população tenha acesso a serviços públicos eficientes e humanizados”, afirmou.