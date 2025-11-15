Mãe e filho são encontrados mortos dentro de casa em Palmeira D’Oeste 

Corpos de Cleuza Fátima de Oliveira Borges e Ueber Aparecido de Oliveira Borges foram encontrados nesta sexta-feira (14).

Mãe e filho foram encontrados mortos dentro de casa na manhã desta sexta-feira (14.nov), em Palmeira D’Oeste/SP.

Segundo apurado pela reportagem, uma vizinha foi até a casa para deixar um pedaço de bolo e encontrou os corpos de Cleuza Fátima de Oliveira Borges e Ueber Aparecido de Oliveira Borges no chão com marcas de cortes no pescoço.

A vizinha acionou a Polícia Militar que foi até o local. A principal suspeita da polícia é que tenha sido um duplo homicídio motivado por dívida de drogas.