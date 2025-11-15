Governo de SP publica calendário e regras para IPVA 2026; desconto de 3% vale para pagamentos em janeiro

Datas de vencimento variam conforme o final da placa; imposto poderá ser pago em cota única com desconto, em janeiro, ou parcelado em até cinco vezes sem abatimento. Caminhões têm regras próprias.

O governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira (13.nov), no Diário Oficial, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026, além das regras de parcelamento e do desconto aplicado à quitação antecipada.