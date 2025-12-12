Jogos da Copa do Mundo de 2026 terão novas pausas obrigatórias 

Jogadores terão três minutos de descanso aos 22 minutos de cada tempo, independentemente das condições climáticas.

A Copa do Mundo de 2026 terá pausas de três minutos nos dois tempos das partidas para hidratação dos jogadores. A Fifa anunciou nesta segunda-feira (8.dez) a decisão: “Em todas as partidas, independentemente do local, da cobertura do estádio ou da temperatura, haverá uma pausa de três minutos para hidratação. Serão três minutos do apito inicial ao apito final em ambos os tempos”, disse Manolo Zubiria, Diretor de Torneios dos EUA para a Copa do Mundo.

As pausas acontecerão aos 22 minutos de cada tempo e durarão três minutos. Na Copa do Mundo de Clubes, os atletas sofreram com o calor do verão dos Estados Unidos.

Na Copa de Clubes, muitos jogos sofreram longas paralisações por alertas climáticos. Espera-se que aconteça o mesmo durante a Copa do Mundo de 2026.

O Mundial, que será realizado em três países – Estados Unidos, Canadá e México -, terá 48 participantes pela primeira vez na história. Com isso, a primeira fase contará com 12 grupos de quatro seleções. Os dois primeiros colocados de cada chave garantem vaga no mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

Na primeira fase da Copa do Mundo 2026, o Brasil jogará duas partidas durante a semana e uma no sábado. Veja abaixo: