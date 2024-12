OBA Festival anuncia mais um espaço premium para a edição 2025: o Camarote do Ed Experience

Com a novidade, o público terá mais uma opção de convite além dos já tradicionais Pista, Camarote e Camarote Premium Café De La Musique.

O OBA Festival, maior Carnaval do estado de São Paulo, que será realizado de 1 a 4 de março, em São José do Rio Preto, acaba de anunciar uma novidade. A partir de 2025, o evento ganhará mais um espaço premium, o “Camarote do Ed Experience”, que será comandado pelo Ed Buffet, um dos melhores e mais renomados do País.

Exclusivo e sofisticado, além de localização privilegiada (com acesso pelo Camarote Café de La Musique) e visão panorâmica do mega palco, o novo espaço irá oferecer aos foliões uma experiência única, com lounges, mobiliário exclusivo, completo serviço de buffet, inclusive com jantar, carta open bar com os melhores rótulos de bebidas nacionais e internacionais, privacidade, segurança, ambiente climatizado e muito mais.

Até 2024, o Festival oferecia três opções aos foliões que podiam optar pela “Pista”, local open bar perfeito para quem quer se divertir, ver os shows pertinho do palco e ainda acompanhar os trios elétricos; “Camarote”, espaço open bar e open food com visão privilegiada do mega palco; além do “Camarote Café de La Musique”, espaço com experiências diferenciadas, buffet completo e open bar com bebidas premium. A partir de agora, são quatro opções.

Os convites para o “Camarote do Ed Experience” começam a ser vendidos no dia 18 de dezembro por meio do site www.obafestival.com.br e também nos pontos de venda no Shopping Iguatemi São José do Rio Preto e Shopping Cidade Norte. Eles serão vendidos individualmente para cada um dos dias do evento, diferente dos demais espaços que contam com pacotes para os quatro dias.

Em 2025, o OBA Festival, que chega à 17ª edição, irá reunir mais de 15 atrações musicais. Já foram confirmadas as apresentações de Léo Santana, Wesley Safadão, Banda EVA, Pedro Sampaio, Xanddy Harmonia, Dennis DJ, Monobloco e Kamisa 10, que serão realizadas no mega palco e trio elétrico. As demais serão em breve.

Considerado um dos mais tradicionais e melhores carnavais do Brasil, o OBA Festival, assim como os grandes festivais de música, terá também diversas atrações como a tradicional Tirolesa e várias outras ativações, que fazem com que a experiência do público seja ainda mais completa.

“A cada ano, o OBA Festival busca inovações para tornar a experiência do folião ainda mais completa e inesquecível. Esta parceria com o Ed Buffet, um dos melhores do Brasil, chega para incrementar ainda mais o evento. Será uma estrutura nunca vista em um camarote de Carnaval. Quem optar por este espaço certamente irá se surpreender”, afirma um dos organizadores do OBA Festival, Alessandro Possoni.

