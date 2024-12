Bebê de 2 meses morre vítima de coqueluche em Castilho

Moradora de Castilho/SP, criança foi internada em novembro na Santa Casa de Araçatuba/SP, mas não resistiu. Essa é a primeira morte por coqueluche no noroeste paulista neste ano. São Paulo registrou aumento de quase 2.000% nos casos.

Uma bebê de 2 meses, natural de Castilho/SP, morreu vítima de coqueluche na Santa Casa de Araçatuba/SP. A informação foi confirmada pela instituição de saúde nesta quarta-feira (11.dez). Essa é a primeira morte pela doença no noroeste paulista neste ano.

De acordo com o Serviço de Vigilância Epidemiológica do hospital, a bebê foi internada em 15 de novembro na UTI Neonatal e Pediátrica com o diagnóstico da doença.