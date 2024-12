Polícia apreende 750 pacotes de cigarro contrabandeado em Votuporanga 

Veículo foi abordado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo ao Distrito de Simonsen. Motorista foi preso em flagrante.

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 750 pacotes de cigarros contrabandeados em um carro na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP, na manhã desta quarta-feira (11.dez).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais abordaram o motorista do veículo que transitava em alta velocidade pela pista, no quilômetro 510, próximo ao Distrito de Simonsen.

Ao vistoriar o automóvel, a polícia encontrou a carga de cigarros que estava escondida em caixas de papelão, totalizando 7.500 maços. O motorista foi preso em flagrante por contrabando.

A Polícia Rodoviária reforça a importância de operações de fiscalização como essa para combater o tráfico de mercadorias ilegais, que prejudica a economia e alimenta o mercado clandestino.

