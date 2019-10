OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA – Escola Passo a Passo tem 51 alunos medalhistas

A Escola de Educação Passo a Passo/Dom Bosco de Votuporanga teve 17 equipes medalhistas na Olimpíada Brasileira de Geografia 2019, sendo uma equipe classificada com medalha de ouro, nove equipes com medalhas de bronze e sete com medalhas de honra ao mérito, num total de 51 alunos medalhistas.

A cerimônia de entrega das medalhas aconteceu na noite da última segunda-feira (14/10) e contou com a presença das famílias e equipe pedagógica da Escola.

Para os professores de Geografia da escola, Murilo Madrid de Oliveira e Gilson José de Oliveira, “os méritos das classificações são de fato dos alunos, mas certamente o empenho da Escola em incentivá-los a sempre estarem participando de olimpíadas do conhecimento e a dedicação dos professores são fundamentais para que alcancem o sucesso”, destacaram os professores.

Olimpíada Brasileira de Geografia

A Olimpíada Brasileira de Geografia está em sua quinta edição e para participar é necessário montar uma equipe composta por três alunos, podendo ser do Ensino Médio (1º ao 3º ano) e/ou do 9º ano do Ensino Fundamental II e mais um professor. São três fases on-line, sendo que as equipes selecionadas participarão da fase presencial na Unicamp em Campinas, São Paulo. Os alunos selecionados na fase presencial serão treinados para participar da International Geography Olympiad em 2020 em Istambul, Turquia.

Com a Olimpíada GeoBrasil você vai conhecer um pouco melhor o Brasil e o mundo. A melhor vitória nessa olimpíada é aprender e descobrir novos horizontes!

O porquê dessa olimpíada

Por meio da olimpíada queremos utilizar o conhecimento das Ciências da Terra e da Geografia para empoderar os alunos no sentido de contribuírem para uma transformação social, incentivando o desenvolvimento sustentável e as adaptações às mudanças climáticas.

Ter conhecimento sobre os recursos naturais, entender como gerenciá-los no contexto geopolítico mundial para garantir benefícios sociais aos cidadãos e alcançar uma sociedade mais justa, com menos desigualdades. As Ciências da Terra e a Geografia proporcionam as ferramentas básicas para os cidadãos do amanhã lidarem com o ambiente natural e os desafios da globalização.

Confira abaixo as equipes medalhistas na Olimpíada Brasileira de Geografia:

MEDALHA DE OURO

3º ANO ENSINO MÉDIO

Alisson Baldissera, Carlos Augusto Gianesi Seller e Gabriel da Silva Baldan

MEDALHISTAS DE BRONZE

9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II

Arthur Henrique Lisbôa da Silva

1º ANO ENSINO MÉDIO

Marcela Sabião Soares, Alexia Carrero Rampim, Maria Vitória Santana Pena, Gabriely Castrequini Sabatin, Júlia Rangel Magalhães, Letícia Bailon Cucarolla, Leonardo Da Silva Casteletti, Luiz Augusto Fuzete de Lima, Daniel Cardoso Rodrigues, Paulo José Vicário da Silva, Lucas Antonieto Passarin, Lucas Hara Barcelos, Rafael Casteletti Rosa, Kauan de Carvalho Silva, Aline de Camargo Figueira, Izabela de Castilho Silva, Camila Brunelli da Silva Nascimento, Isadora Ferrari Peres, Lucas Francisco Marin e Isadora Rabeschini Medeiros

2º ANO ENSINO MÉDIO

Pedro Henrique Perineli, João Vítor Carvalho Vila, Nathália Trindade Machado, Camilly Zucato Bertani, Beatriz Aureliano Silva e Luiz Fernando de Lima Bortuluzi

MEDALHAS HONRA AO MÉRITO

(PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES)

9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL II

Vitoria Prete Bento, Igor Pereira de Azevedo, Matheus Henrique Galisteu Silva, Bianca Santana Pereira, Amanda Chimello Tolentino Silva, Ayla Aparecida Gibbin Martins, Mariana Bianchi Stival, Vitória Cortopasso da Silva, Beatriz Figueiras Ishikawa, Bruno Bomfim Lima, João Pedro Ferreira Lopes, Guilherme Pinato de Andrade, Eduarda Mendonça Constantino Caporalini, Mariana Tedeschi da Silva e Maria Eduarda Trolesi Hernandez

1º ANO ENSINO MÉDIO

Luis Toshio Tamanaha Neto, Alexandre Fernandes de Souza e Luís Fernando Saraiva

2º ANO ENSINO MÉDIO

Hiago Gabriel Dazzi Correa, William Júnior Muniz Cipriano e Cornélio Procópio Pinto Júnior