Criança morre após ser esquecida por tia dentro de carro em São José do Rio Preto 

A criança, de 3 anos, foi encontrada sem vida dentro do veículo na tarde desta quarta-feira (2). Segundo a polícia, a tia, que não tinha o hábito de ficar com o menino, levaria o menino para a creche.

Uma criança de três anos morreu depois de ser esquecida dentro do carro pela tia, em São José do Rio Preto/SP, nesta quarta-feira (2.abr).

Segundo a polícia, a tia, que não tinha o hábito de ficar com o menino, levaria o sobrinho para a creche. Por volta das 8h, o menino foi deixado dentro do veículo, quando a mulher foi para o trabalho. Na ocasião, a criança ficou no banco de trás dormindo.

Ainda conforme a polícia, por volta das 14h, ela se lembrou que não foi à creche e retornou ao veículo. Após encontrar o sobrinho desacordado, acionou o Corpo de Bombeiros.

O menino foi atendido por uma Unidade de Resgate (UR), que informou que ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. A criança foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi feita a confirmação do óbito.

A tia foi levada para a Central de Flagrantes de Rio Preto. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção, e vai ser investigado.

*Com informações do g1

