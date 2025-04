Polícia investiga morte de criança que foi atendida 3x em pronto-socorro de Buritama com dores na barriga 

A Santa Casa de Buritama/SP abriu uma sindicância para investigar a morte da menina. Em duas consultas, a criança foi liberada. Na terceira, os médicos constataram a morte.

A Polícia Civil vai investigar a morte de uma menina de seis anos, que ocorreu no domingo (30.mar), após a paciente ser atendida três vezes no pronto-socorro de Buritama/SP com fortes dores na barriga. Em duas consultas, a criança foi liberada. Na terceira, os médicos constataram a morte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe informou à polícia que na sexta-feira (28) a criança se queixou de fortes dores na barriga. Na madrugada de sábado (29), a menina acordou ainda incomodada com as dores, por isso, o pai dela foi até uma farmácia e comprou remédios para o estômago.

Entretanto, a criança vomitou os medicamentos pouco tempo depois de ingeri-los. Os pais, que moram em Lourdes/SP, buscaram atendimento médico para a menina na Santa Casa de Buritama, cidade vizinha localizada a cerca de 14 quilômetros.

Ainda conforme o BO, na unidade de saúde, o médico disse aos pais que ela estava com uma provável virose. Após ser medicada, a criança foi liberada. Em casa, a mãe tentou alimentar a filha com uma sopa, mas ela vomitou.

Por volta das 3h40 do domingo, sem conseguir dormir, a garota voltou a se queixar de dores. A mãe acionou uma ambulância que a encaminhou novamente para o pronto-socorro de Buritama, onde a criança recebeu uma injeção para dores e vômito, além de ter sido solicitado um exame de raio-X, após uma enfermeira notar uma suspeita de broncoaspiração.

Novamente, às 4h30, a criança foi liberada e voltou para casa, mas os vômitos e as dores persistiram e os pais notaram que a barriga da garota estava inchada e os lábios roxos. Por volta das 6h, retornaram à unidade de saúde onde os médicos a atenderam e constataram a morte.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O caso foi registrado como morte suspeita e um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

Sindicância interna

Questionada pela TV TEM, a Santa Casa de Buritama informou que abriu uma sindicância para investigar a morte da paciente.

*Com informações do g1

