Escola municipal de Votuporanga promove encontro sobre direitos e proteção à infância e juventude

Atividade contou com palestra do juiz de Direito Dr. Evandro Pelarin, da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, e reuniu famílias, colaboradores e estudantes.

A equipe de profissionais do CEMEI “Profª Maria Aparecida Barbosa Terruel”, unidade que integra a rede municipal de ensino, localizada no bairro Santa Amélia, realizou, na noite da última quarta-feira (13.ago), um encontro voltado à conscientização sobre direitos e deveres, com foco especial na proteção à infância, adolescência e juventude. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga.

A atividade reuniu famílias, colaboradores, estudantes de Direito da Unifev, além de alunos e equipe do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), e teve como convidado o juiz de Direito Dr. Evandro Pelarin, que atua na Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto.

Durante o encontro, foram abordados temas essenciais para garantir o desenvolvimento saudável e seguro de crianças e adolescentes, reforçando a importância do papel da comunidade e das instituições de ensino na promoção e defesa dos direitos previstos em lei.

O secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, destacou a relevância de ações como esta para a formação cidadã. “Quando aproximamos famílias, profissionais da educação e especialistas, ampliamos o diálogo e fortalecemos o compromisso coletivo com o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Essa união é fundamental para que possamos garantir não apenas o acesso à educação, mas também a proteção integral que eles merecem.”