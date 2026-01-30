CBF negocia amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes do embarque para a Copa

Jogo no Rio de Janeiro servirá de despedida do time de Ancelotti antes de viajar para os EUA.

A CBF negocia com o Panamá para a disputa do último amistoso da Seleção antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo, nos EUA. Os trâmites estão adiantados, e a partida deve ser disputada no Maracanã, no dia 31 de maio.

A previsão é que a delegação brasileira embarque no dia seguinte, 1º de junho, para a Copa.

O Panamá vai jogar a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, depois da participação em 2018. Este ano, a equipe está no Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana.

Para o Maracanã receber a seleção brasileira, a CBF trabalha para mudar a data da partida entre Flamengo e Coritiba, pelo Brasileirão. Inicialmente, o confronto está marcado exatamente para 31 de maio, com mando de campo rubro-negro.

A Seleção de Ancelotti disputará dois amistosos em março nos EUA, contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando. Depois do jogo que deve ser confirmado para o fim de maio contra o Panamá, a CBF vive a expectativa de fechar duelo contra o Egito, nos EUA – notícia publicada anteriormente pela ESPN -, no dia 6 de junho, antes da Copa.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Pelo Grupo C, a Seleção enfrentará ainda Haiti, em 19 de junho, e Escócia, em 24 de junho.