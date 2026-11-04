Votuporanga inicia primeira turma de handebol com aulas gratuitas para crianças e adolescentes 

As atividades começam nesta sexta-feira (6), com turmas mistas para participantes de 5 a 16 anos no Jardim Alvorada e no Ginásio de Esportes “Jurandir José Lopes”.

Crianças e adolescentes de Votuporanga terão uma nova oportunidade de praticar esporte. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer inicia nesta sexta-feira (6.nov) a primeira turma de handebol, com aulas gratuitas e mistas, destinadas a participantes de 5 a 16 anos. A proposta é ampliar o acesso à modalidade, incentivar a prática esportiva e apresentar o handebol a novos alunos.

As atividades serão realizadas às sextas-feiras, no Cemei “Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos”, no Jardim Alvorada. A turma de 5 a 12 anos terá aulas das 17h30 às 18h30, enquanto os participantes de 13 a 16 anos serão atendidos das 18h30 às 19h30.

Também haverá aulas aos sábados, no Ginásio “Jurandir José Lopes” (antigo Ginásio “Nabuco”), com turmas das 9h às 10h para crianças de 5 a 12 anos e das 10h às 11h para adolescentes de 13 a 16 anos.

Aula experimental

A primeira aula será experimental, permitindo que os interessados conheçam a modalidade e vivenciem a atividade antes de decidir pela continuidade. Quem desejar participar regularmente poderá realizar a inscrição no próprio local, com a presença dos pais ou responsáveis, que deverão efetuar o cadastro. As inscrições poderão ser feitas nos dias de aula.

Para participar, os alunos devem comparecer com roupas adequadas e confortáveis para a prática esportiva.

O Cemei “Prof.ª Aracy Panazzolo de Mattos” está localizado na Rua Adolfo Casado, nº 5.768, no Jardim Alvorada. Já o Ginásio “Jurandir José Lopes” fica na Rua Canadá, nº 4.217, na Chácara das Paineiras.

Mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (17) 3426-1200. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.