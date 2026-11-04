Mais de meia tonelada de maconha é apreendida em carro abandonado em canavial de Ouroeste 

Operação conjunta das polícias encontrou 549,6 quilos da droga dentro de um veículo alugado. Suspeito fugiu por uma plantação de cana e é procurado.

Uma grande apreensão de drogas foi registrada na manhã desta quarta-feira (4.nov), em Ouroeste/SP, durante a Operação Fluminis Custus. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e do policiamento territorial localizaram um veículo carregado com 549,6 quilos de maconha abandonado em um canavial às margens da Rodovia Prefeito Antônio Alduíno (SP-463).

A ocorrência foi registrada por volta das 11h30, na altura do quilômetro 188 da rodovia. Durante a vistoria em um Fiat/Pulse alugado, os policiais encontraram 628 tabletes de maconha escondidos no porta-malas e sobre o banco traseiro do automóvel.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista abandonou o veículo ao perceber a aproximação das equipes e fugiu em meio à plantação de cana-de-açúcar.

Durante a fuga, o suspeito deixou documentos pessoais dentro do carro, o que permitiu sua identificação preliminar. Equipes realizaram buscas pela área rural, mas até o momento ninguém foi preso.

A ação contou com a participação de policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da FICCO e da 1ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

O veículo e toda a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Jales/SP, que ficará responsável pela continuidade das investigações.