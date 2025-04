Novas piscinas do CSU também atenderão crianças com Transtorno do Espectro Autista

Anúncio foi feito pelo prefeito durante evento na manhã de sábado, no CCI da Vila Paes.

A Prefeitura de Votuporanga irá ampliar as aulas de natação gratuita para crianças e jovens com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) com a instalação de três novas piscinas no Centro Social Urbano (CSU) “Profª Antônia Bortolaia Brevigliéri”, localizado na zona sul da cidade.

O projeto de natação gratuita já acontece aos sábados no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Francisco Pignatari”, no bairro Vila Paes. O anúncio foi feito no último sábado (5.abr) pelo prefeito Jorge Seba durante uma manhã de lazer e inclusão voltada para as famílias atendidas pelo projeto promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer.

O prefeito explicou que atualmente são atendidas cerca de 100 crianças nas aulas de natação aos sábados no CCI da Vila Paes. Com a instalação de três novas piscinas no CSU, será possível ampliar este atendimento. “Assim que forem reabertas as piscinas do CSU, vamos conseguir acabar com a fila de espera, ampliando e fazendo com que mais crianças e jovens sejam chamados e participem dessa prática esportiva. A natação é essencial para o desenvolvimento psicomotor e pode ajudar a reduzir comportamentos repetitivos, proporcionando mais qualidade de vida”, falou.

A instalação das piscinas, sendo que duas delas serão cobertas, servirão à população também para práticas gratuitas de hidroginástica e biribol, e contempla a segunda etapa de melhorias no CSU. A previsão de entrega é para o final do primeiro semestre deste ano e o valor total do investimento é de R$462 mil, sendo cerca de R$ 238 mil de recursos conquistados com apoio do deputado federal Roberto Alves e o restante de recursos próprios.

Seba acredita que inclusão não é apenas um ideal, mas um compromisso diário. “Com ações concretas, como o incentivo ao esporte, à educação especializada e o suporte às famílias, estamos avançando para garantir mais qualidade de vida e oportunidades para todos. Seguimos juntos, construindo uma cidade cada vez mais acolhedora e acessível”, falou.

Manhã de lazer

Intitulada “Informação gera empatia, empatia gera respeito”, a ação de sábado no CCI da Vila Paes reuniu dezenas de famílias em um momento marcado por acolhimento, diversão e conscientização. O evento aconteceu em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, combater o preconceito e fortalecer a empatia em relação às pessoas com TEA.

Durante o evento, o público pôde aproveitar uma programação diversificada, com brinquedos infláveis como escorregador, piscina de bolinha e pula-pula, além de atividades recreativas com monitores especialmente preparados. Também foram distribuídos pipoca, algodão-doce e café da manhã, proporcionando um ambiente leve e inclusivo para todos.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou a importância da iniciativa e ressaltou que momentos como esse refletem o compromisso da administração municipal com a inclusão social e o respeito às diferenças. “Nosso objetivo é criar cada vez mais espaços de convivência onde todas as pessoas se sintam acolhidas, valorizadas e respeitadas”, afirmou.

Atividades lúdicas nas escolas reforçam empatia e respeito

As escolas municipais também abraçaram a causa e desenvolveram, ao longo da última semana, diversas atividades voltadas à conscientização sobre o autismo. O objetivo foi incentivar e promover um ambiente acolhedor e inclusivo por meio de palestras e rodas de conversa com profissionais gabaritados sobre a importância do respeito às diferenças. As crianças ainda trabalharam murais, cartazes, pinturas e exposição de desenhos.