Presidente da CBF diz que Brasil terá novo técnico antes da Data Fifa 

Favorito a substituir Dorival Júnior, Jorge Jesus foi perguntado sobre o tema após clássico entre Al-Hilal e Al-Nassr, mas limitou-se a responder com um sinal.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou uma reunião na última sexta-feira (4.abr) para decidir quem será o substituto de Dorival Júnior à frente da Seleção. Participaram do encontro o presidente Ednaldo Rodrigues, o coordenador executivo de seleções, Rodrigo Caetano, e Juan, coordenador técnico. Ednaldo afirmou que o anúncio do novo treinador acontecerá antes da Data Fifa.

“A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da Seleção Brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na data FIFA de junho”, afirmou.

Jorge Jesus, favorito a substituir Dorival Júnior, foi perguntado na zona mista do clássico entre Al-Hilal e Al-Nassr sobre a possibilidade de assumir a Seleção. Nada falou e respondeu apenas com o polegar virado para cima. O time de JJ perdeu por 3 a 1 para o de Cristiano Ronaldo na sexta, em casa.

Rodrigo Caetano fez coro ao presidente e destacou que os três citados têm se reunido constantemente para resolver essa lacuna com celeridade: “Temos tido reuniões com o presidente Ednaldo, com a participação do Juan em algumas delas, com o foco em buscar o nome desse futuro treinador da seleção brasileira. Assim que tivermos isso definido por parte do presidente, iniciaremos as negociações para o mais rapidamente possível anunciar o nome do novo comandante da seleção brasileira.”

Caetano ainda destacou que a busca por um treinador conta com observação em partidas fora do país. Vale destacar que o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e o português José Mourinho, atualmente no Fenerbahçe, também estão no radar.

“O Departamento de Seleções segue providenciando relatórios, fazendo observações in loco, que iniciaremos nesse final da semana, e acompanhando todas as competições relevantes fora do país, para juntarmos o maior número possível de informações para o futuro comandante. Esse trabalho é diário e constante, sempre foi realizado antes. E agora, a gente está dando prosseguimento normalmente.”