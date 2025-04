Homem suspeito de estupro é capturado em São José do Rio Preto

O indivíduo que também possui passagem criminal por roubo era procurado pela Justiça do Estado do Mato Grosso Sul.

Na manhã da última sexta-feira (4.abr), policiais civis prenderam na Favela de Marte, em São José do Rio Preto/SP um indivíduo, contra o qual, havia um mandado de prisão preventiva por estupro expedido pela Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

O preso, segundo a Polícia Civil, tem antecedentes criminais por estupro e roubo. Após a prisão, o homem foi conduzido à sede da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) para os procedimentos legais, antes de ser colocado à disposição da Justiça.