Nhandeara conquista 3º lugar no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Iniciativa Nhandeara em Rede levou o terceiro lugar na categoria Sala do Empreendedor; premiação foi realizada nesta terça-feira (17), no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.

A iniciativa “Nhandeara em Rede: Empreendedorismo que Transforma Comunidades”, da cidade de Nhandeara, foi a terceira colocada da categoria Sala do Empreendedor da etapa paulista do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). A premiação foi realizada nesta terça-feira (17.mar), em evento no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo.

O PSPE, que está na 13ª edição, é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial.

Ao todo, nove municípios representaram a região Noroeste Paulista no evento, Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul, Riolândia, Turmalina, Cardoso, Ouroeste e Pontalinda, que receberam o selo de Prefeitura Empreendedora, além de Nhandeara que foi a finalista.

“Celebramos a conquista de Nhandeara e parabenizamos todas as cidades que participaram e foram seladas. Cada projeto apresentado representa um avanço na forma de pensar a gestão pública, com mais inovação, colaboração e foco no desenvolvimento local”, disse Iroá Arantes, gerente regional do Sebrae-SP.

A categoria Sala do Empreendedor acolhe e premia iniciativas que visam a criação de espaços físicos e virtuais para atendimento aos pequenos negócios, concentrando em um único lugar os principais serviços à cidadã e ao cidadão empreendedor.

“O Estado de São Paulo é um estado de empreendedores. O Estado de gente que quer vencer, que arregaça a manga. É bom celebrar o pequeno empreendedor, que são os que geram mais empregos. Quando olho para essa plateia aqui, vejo pessoas que resolveram acolher um chamado, inovar, participar de um prêmio como o do Sebrae. São projetos que vão ajudar o empreendedor na ponta. Esse Prêmio é uma grande oportunidade de enaltecermos quem está fazendo mais pela gestão pública. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo Prêmio”, disse o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Também presente na cerimônia, o Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, reforçou a importância do crédito para os pequenos negócios e do trabalho conjunto entre governo estadual, prefeituras e Sebrae-SP. “A importância da presença aqui hoje é ter contato com o que eu chamo o Brasil real. É o exemplo da ação dos municípios, o exemplo da ação da sociedade, o exemplo da ação dos micro e pequenos empreendedores. Estamos semeando um terreno fértil. Que todos os municípios de São Paulo saibam que a bandeira do MEI e da micro e pequena empresa é o maior programa social do nosso País.”

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, parabenizou a iniciativa do Sebrae-SP. “O Sebrae faz um trabalho tão importante para os nossos municípios, para os nossos micro e pequenos empreendedores, que realmente faz a diferença na vida das pessoas lá na ponta. Parabéns a todos os participantes que tiveram a coragem de estar aqui participando desse prêmio empreendedor.”

O Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, ressaltou o papel dos participantes na iniciativa. “O prêmio tem o caráter estratégico de iluminar as boas políticas públicas e as boas práticas para que inspirem outros municípios. Os participantes acreditaram numa política pública inovadora, confiaram no Sebrae para fazermos uma ação cada vez melhor e impactar os municípios. Muito obrigado”, finalizou.