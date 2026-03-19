Lucas volta a sofrer com lesões após bom início de ano e vira desfalque no São Paulo 

Camisa 7 fraturou duas costelas e pode ficar fora do time por até dois meses.

O cenário se repetir. Lucas vai desfalcar o São Paulo por entre seis e oito semanas, desta vez com duas costelas fraturadas. O jogador, que parecia engatar um bom início de temporada, volta a ser problema no Tricolor após um 2025 completamente prejudicado por lesões.

O camisa 7 era um dos destaques do ano, com três gols marcados e uma assistência em 16 jogos. Tanto com Crespo quanto com Roger, ele vinha atuando como meia centralizado.

Sem Lucas, Cauly deve assumir a posição. No jogo contra o Atlético-MG, o meia já foi titular na vaga do camisa 7, que foi poupado por desgaste e entrou na segunda etapa.

Mais uma vez, o camisa 7 do São Paulo tem uma lesão em gramado sintético, mas em um lance de infelicidade: em uma arrancada, ele foi derrubado e acabou se chocando com o joelho de Cuello. Após apenas 12 minutos em campo, ele deixou o gramado de maca e foi direto ao hospital para exames.

No melhor cenário da recuperação, Lucas perderia sete jogos do Tricolor e retornaria no clássico contra o Corinthians, previsto para ocorrer no fim de semana o dia 10 de maio. No pior, perderia nove partidas e voltaria restando apenas duas rodadas para a paralisação para a Copa do Mundo.

O camisa 7, que tem contrato somente até o final do ano, quer esperar a pausa para o torneio de seleções para pensar sobre seu futuro antes de avançar nas conversas sobre renovação do vínculo.

Mais um problema físico

Problemas físicos têm marcado a segunda passagem do meia de 33 anos pelo São Paulo. Na última temporada, ele sofreu uma lesão no joelho no clássico contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, no Allianz Parque, e conviveu com dores por boa parte do ano, o que o tirou de 36 jogos ao longo de 231 dias.

Lucas chegou a tentar voltar a jogar em momento decisivo do ano, no mata-mata da Libertadores, mas sofreu novo choque que agravou a lesão no joelho. Agora, volta a ser desfalque em novo momento decisivo: um clássico que vale a liderança do Brasileirão.

No sábado, o Tricolor encara o Palmeiras, às 21h, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm 16 pontos, mas os comandados de Roger Machado aparecem na segunda posição pelo saldo de gols: 6 contra 8 do rival.

*Com informações do ge