Operação da Polícia Civil prende três e apreende R$ 7 mil em dinheiro 

Também foram apreendidas várias porções de maconha, cocaína, drogas sintéticas (MDMA cristal e LSD), balança de precisão, anotações do tráfico.

A Polícia Civil realizou, na tarde desta quarta-feira (18.mar), três ações no combate ao tráfico de drogas em São José do Rio Preto/SP, resultando na prisão de três investigados e na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, valores em dinheiro e materiais relacionados à atividade criminosa.

Uma das ocorrências resultou na prisão em flagrante de um homem de 32 anos, comerciante, no bairro Boa Vista. A ação foi resultado de aproximadamente 60 dias de investigação, iniciada após informações indicarem que o imóvel era utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas. Durante o cumprimento de mandado de busca, foram apreendidos três tijolos de maconha, mais de vinte porções já fracionadas para a venda, drogas sintéticas (MDMA cristal e LSD), balança de precisão, anotações do tráfico, aparelhos celulares e quantia relevante em dinheiro.

Em outra frente de atuação, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) prendeu um homem de 40 anos no bairro Estância São Pedro, também após cerca de 60 dias de investigação. No local, os policiais civis apreenderam cocaína de elevado grau de pureza, porções já embaladas para comercialização, maconha, balança de precisão e dinheiro, confirmando a atividade de armazenamento e distribuição de entorpecentes na região.

Já no âmbito da 2ª fase da Operação “Cinturão de Fogo”, deflagrada pela 3ª Delegacia de Homicídios da DEIC, foi realizada a prisão de um investigado em imóvel localizado na zona norte do município, utilizado como suporte a atividades criminosas. Na ação, foram apreendidos aproximadamente 1 kg de cocaína, mais de R$ 7 mil em dinheiro e seis aparelhos celulares, que serão submetidos à análise pericial.

As ações são resultado de trabalho integrado de inteligência e investigação, que permitiu atingir diferentes níveis da cadeia do tráfico de drogas, desde o armazenamento até a distribuição.

*Com informações da Band/Hiltonei Fernando