Neoenergia Elektro sorteia carro zero e um ano de conta grátis entre clientes que pagarem fatura de energia com PIX

Promoção “Conta com PIX”, da Neoenergia Elektro, também premiará clientes com até um ano de fatura paga no valor de R$ 250 mensal; veja como participar.

Os clientes da Neoenergia Elektro que pagarem a conta de energia elétrica através do PIX concorrerão ao sorteio de um carro zero quilômetro e um ano de conta de luz paga. Para concorrer aos prêmios, é preciso se inscrever no site da promoção – https://www.neoenergia.com/conta-com-pix – e seguir o regulamento.

A promoção vai premiar 55 clientes em todo o país e o primeiro sorteio ocorreu no início de setembro e contemplou, nos estado de São Paulo clientes de Itapeva e Paulicéia. Até o fim do ano, serão realizados dois sorteios por mês, para dar créditos mensais de R$ 250 nas contas de luz por um ano, totalizando R$ 3 mil em descontos para cada vencedor durante o período. Ao fim da campanha, em dezembro, a Neoenergia Elektro vai sortear um carro zero, no valor total de R$ 80 mil.

Número da sorte

Cada fatura paga via PIX gera um número da sorte. Quanto mais o cliente utilizar essa modalidade de pagamento, mais chances têm de ganhar, pois os números são acumulativos e valem tanto para os sorteios mensais quanto para o sorteio final – desde que o consumidor mantenha suas contas em dia. Os números sorteados são baseados nos resultados da Loteria Federal, da Caixa, e serão divulgados pelas redes sociais da Neoenergia e pelo site da promoção. Os ganhadores serão avisados por telefone ou e-mail.

A novidade chega depois do sucesso alcançado com os clientes no Instagram nas duas edições da promoção “Neoenergia paga a sua conta” que contemplou, em 2023 e 2024, clientes com créditos mensais nas contas de luz.

Pioneirismo

A Neoenergia é pioneira no lançamento do pagamento da conta de energia elétrica por meio do PIX no Brasil, em 2020, e segue, atualmente, oferecendo esta modalidade de pagamento aos seus mais de 17 milhões de clientes em todo o país.

Sobre a Neoenergia Elektro

A Neoenergia Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia e responsável pela distribuição de energia de 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 3 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).