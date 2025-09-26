Carlão Pignatari reforça parceria com vereadores de Votuporanga e atende demandas em áreas estratégicas 

O deputado estadual destacou a importância da sintonia entre Legislativo estadual e municipal e mantém gabinete de portas abertas para vereadores da região.

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) reafirmou nesta semana sua postura municipalista ao atender uma série de demandas apresentadas por vereadores de Votuporanga/SP. O parlamentar salientou a importância da sintonia entre o Legislativo estadual e o municipal: “É fundamental que as câmaras municipais estejam alinhadas com a Assembleia Legislativa. Dessa forma, as demandas locais ganham força e podem se transformar em conquistas para toda a comunidade.”

Entre os pedidos acolhidos, está a solicitação do vereador Dr. Leandro (PSD), que propôs a instalação de placas turísticas nas rodovias Euclides da Cunha (SP-320), Péricles Bellini (SP-461) e Miguel Jabur Elias (SP-479). Os equipamentos terão a identificação “Votuporanga – Portal de entrada da Região Turística Maravilhas do Rio Grande”, reforçando o papel do município como porta de acesso ao consórcio de 14 cidades que integram o polo turístico regional.

Outro pleito atendido partiu do vereador Marcão Braz (PP), que indicou a necessidade de construção de duas arenas de lazer, nos bairros Pacaembu e Parque Residencial do Lago. A solicitação foi encaminhada pelo deputado à Secretaria de Esportes do Estado, dentro do programa “100% Esportes para Todos”, que prevê a instalação de equipamentos esportivos modernos, garantindo inclusão social, acesso democrático ao esporte e incentivo à qualidade de vida.

O vereador Dr. Leandro (PSD) também apresentou proposta voltada à segurança pública: a reforma e ampliação do prédio da 2ª Companhia da Polícia Ambiental de Votuporanga. O deputado reconheceu a urgência das melhorias e levou o pedido à Secretaria de Segurança Pública do Estado. A medida busca fortalecer a corporação responsável pelo combate a crimes ambientais e pela preservação dos recursos naturais.

Na mesma área, o presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), dividiu a preocupação com a frota da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, vinculada ao 16º BPM/I. Parte dos veículos já ultrapassa 300 mil quilômetros rodados, o que compromete a eficiência do policiamento. Carlão prontamente encaminhou a demanda à Secretaria de Segurança Pública, reforçando a necessidade de renovação das viaturas.

Já a vereadora Natielle Gama (Podemos) solicitou apoio para ampliar o acesso de pacientes de Votuporanga ao Centro Especializado em Reabilitação (CER III) de São José do Rio Preto. Carlão encaminhou o pedido à Secretaria da Saúde, defendendo ajustes na gestão e no custeio do serviço, de modo a reduzir filas de espera e assegurar atendimento digno a quem precisa.

“Nosso gabinete está sempre de portas abertas. Assim como em Votuporanga, recebo mensalmente vereadores de várias cidades do Estado, todos trazendo demandas legítimas e necessárias. Essa proximidade fortalece a democracia e garante que a população seja efetivamente representada”, afirmou Carlão Pignatari. “Quando unimos forças, quem ganha é a população”, concluiu.