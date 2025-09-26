Dupla Flaco-Roque participou de 83% dos gols do Palmeiras desde mudança tática de Abel

Parceria de ataque se tornou a grande mudança do Verdão na temporada desde a queda na Copa do Brasil; eles acumulam 20 participações em gols em dez jogos.

O entrosamento de Vitor Roque e Flaco López mudou completamente o roteiro do Palmeiras em 2025. A dupla se tornou a grande arma para o Verdão crescer de rendimento e ficar ainda mais forte na briga pelos títulos do Brasileirão e Conmebol Libertadores.

Os números comprovam isso. Desde que Abel Ferreira colocou os dois para jogarem juntos, eles participaram de 83,3% dos gols do Palmeiras.

Tudo começou após a eliminação do Verdão para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo seguinte, no dia 10 de agosto, Flaco López saiu do banco de reservas para atuar com Vitor Roque.

O Palmeiras perdia para o Ceará por 1 a 0, mas o teve grande atuação e mostrou facilidade para atuar com Vitor Roque. Com os dois em campo, o Verdão virou a partida com um gol de cada e iniciou ali uma parceria de muito sucesso.

Nos dez jogos após a eliminação para o Corinthians, o Palmeiras marcou 24 gols, sendo que 20 tiveram a participação da dupla. Vitor Roque, por exemplo, marcou oito gols e deu quatro assistências. Já Flaco López balançou a rede em sete oportunidades e deu um passe para gol.

O número representa 83,3% dos gols do Verdão neste período, algo que passou a empolgar a torcida. Memes nas redes sociais tratam a dupla como o novo “Bebeto e Romário” do futebol brasileiro.

Abel Ferreira prefere adotar cautela com a empolgação, tanto que chegou a pedir calma com as brincadeiras sobre Flaco López ter incorporado Messi após a ida à seleção da Argentina: “Menos (Flaco-Messi), menos porque o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 ao 80”, afirmou o comandante.

Com eles juntos em campo desde o início, o Palmeiras ainda não perdeu nesta temporada: são oito vitórias e dois empates em dez jogos. A dupla deve voltar a campo no próximo domingo, às 16h, para o duelo diante do Bahia, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge