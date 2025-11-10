Prefeitura alerta sobre aumento de acidentes com escorpiões em Votuporanga 

Períodos quentes e chuvosos favorecem proliferação; Secretaria da Saúde reforça ações de controle e orientações à população.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, faz um alerta à população sobre o aumento de notificações envolvendo escorpiões. Com a chegada do período mais quente e chuvoso do ano, é comum que a presença desses animais se intensifique, exigindo atenção redobrada por parte dos moradores.

De acordo com dados da Vigilância Ambiental, em 2024, os meses de novembro e dezembro foram os que registraram maior incidência, com 54 e 43 notificações, respectivamente. Já em 2025, os meses com números mais expressivos foram fevereiro, com 63 registros, março com 54, setembro com 55 e outubro com 80, o maior índice do ano até o momento.

A Vigilância Ambiental mantém um trabalho contínuo de monitoramento e controle, realizando busca ativa em áreas de reserva, pontos mapeados com maior ocorrência e capturas noturnas com o uso de luz negra. Além disso, as equipes orientam os moradores durante as visitas, explicando as medidas necessárias para evitar a entrada e a proliferação dos escorpiões, reduzindo o risco de acidentes.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, ressalta que o enfrentamento é uma responsabilidade compartilhada entre poder público e comunidade: “A Prefeitura tem realizado ações constantes de busca, monitoramento e orientação à população, mas o combate só é realmente eficaz quando cada pessoa faz a sua parte. É fundamental manter o quintal limpo, eliminar possíveis esconderijos e adotar cuidados simples dentro de casa. Pequenas atitudes podem evitar acidentes graves”, destacou.

Entre as recomendações repassadas pela Secretaria da Saúde estão práticas que fazem grande diferença na prevenção. É essencial manter quintais e imóveis limpos e livres de entulhos, madeiras, tijolos, telhas e outros materiais acumulados. Caso seja necessário armazená-los, devem permanecer elevados e afastados das paredes. Também é importante vedar frestas em paredes, pisos, portas e janelas, manter ralos fechados, especialmente em banheiros e áreas de serviço, instalar telas nos ralos externos, afastar camas e sofás das paredes, evitar que cobertores e lençóis toquem o chão, chacoalhar toalhas antes do uso e verificar roupas e calçados antes de vestir. Recomenda-se ainda inspecionar brinquedos e caixas das crianças e não andar descalço, sobretudo durante a noite.

Em caso de picada, a orientação é lavar o local com água e sabão e procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo para avaliação e atendimento adequado.

Para mais esclarecimentos, a população pode procurar a Vigilância Ambiental, localizada na Avenida Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, 4.221, no Jardim De Bortole.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786.