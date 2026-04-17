CAV abre disputa pelo acesso na terça-feira contra o Juventus em SP 

A Pantera Alvinegra vai enfrentar o Moleque Travesso a partir das 10h, na Rua Javari. O jogo da volta ocorre na terça-feira (28), às 20h, na Arena Plínio Marin.
O Conselho Técnico realizado na tarde desta quinta-feira (16.abr), no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo/SP, definiu os próximos passos da Pantera Alvinegra no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.
No evento, o Clube Atlético Votuporanguense foi representado pelo presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, pelo secretário municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, Marcello Stringari, e pelo representante da H77 Sports, Glauber Berti.
Na oportunidade, ficou estabelecido que a tradicional Rua Javari, na Mooca, será o palco de abertura da semifinal, recebendo na próxima terça-feira (21), às 10h, feriado de Tiradentes, o duelo entre Juventus e Clube Atlético Votuporanguense.
Já Ituano e Ferroviária fazem o jogo de ida em Itu somente na quinta-feira (23), quando se enfrentam às 19h.
No confronto de volta, a Pantera Alvinegra recebe o Juventus às 20h da terça-feira (28) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga; enquanto Ferroviária e Ituano se enfrentam na Arena da Fonte, em Araraquara, às 19h, na quinta-feira (30).
Em caso de empate no placar agregado do confronto, as equipes de melhor campanha na somatória geral das fases – Ferroviária e Votuporanguense – conquistam o acesso à elite do futebol de São Paulo em 2027.
Confira as datas das semifinais:
Ida
Terça-feira (21)
10h
- Juventus x Votuporanguense – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes
Quinta-feira (23)
19h
- Ituano x Ferroviária – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes
Volta
Terça-feira (28)
20h
- Votuporanguense x Juventus – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes
Quinta-feira (30)
19h
- Ferroviária x Ituano – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes