CAV abre disputa pelo acesso na terça-feira contra o Juventus em SP 

Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol define datas e horários das semifinais do Paulistão A2 2026 – Foto: Rodrigo Corsi/Ag Paulistão

A Pantera Alvinegra vai enfrentar o Moleque Travesso a partir das 10h, na Rua Javari. O jogo da volta ocorre na terça-feira (28), às 20h, na Arena Plínio Marin.

O Conselho Técnico realizado na tarde desta quinta-feira (16.abr), no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo/SP, definiu os próximos passos da Pantera Alvinegra no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.

No evento, o Clube Atlético Votuporanguense foi representado pelo presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, pelo secretário municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, Marcello Stringari, e pelo representante da H77 Sports, Glauber Berti.

Na oportunidade, ficou estabelecido que a tradicional Rua Javari, na Mooca, será o palco de abertura da semifinal, recebendo na próxima terça-feira (21), às 10h, feriado de Tiradentes, o duelo entre Juventus e Clube Atlético Votuporanguense. 

Já Ituano e Ferroviária fazem o jogo de ida em Itu somente na quinta-feira (23), quando se enfrentam às 19h.

No confronto de volta, a Pantera Alvinegra recebe o Juventus às 20h da terça-feira (28) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga; enquanto Ferroviária e Ituano se enfrentam na Arena da Fonte, em Araraquara, às 19h, na quinta-feira (30).

Em caso de empate no placar agregado do confronto, as equipes de melhor campanha na somatória geral das fases – Ferroviária e Votuporanguense – conquistam o acesso à elite do futebol de São Paulo em 2027.

Confira as datas das semifinais:

Ida 

Terça-feira (21) 

10h 

  • Juventus x Votuporanguense – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes 

Quinta-feira (23) 

19h 

  • Ituano x Ferroviária – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes 

Volta 

Terça-feira (28) 

20h 

  • Votuporanguense x Juventus – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes 

Quinta-feira (30) 

19h 

  • Ferroviária x Ituano – Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes 

