Nando deixa o Votuporanguense e vai jogar pelo Ceilândia 

O atacante e o CAV acertaram a saída em comum acordo e o atacante atuará pelo atual líder do Candangão.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) anunciou nesta semana, oficialmente, a saída do atacante Nando, que se transferirá para o Ceilândia Esporte Clube, do Distrito Federal. A decisão foi tomada em comum acordo, atendendo ao pedido do jogador.

Aos 25 anos, Nando deixou a Pantera Alvinegra após uma trajetória marcante, sendo peça fundamental na conquista do Campeonato Paulista Série A3 em 2024 e o acesso a Série A2. Natural de Euclides da Cunha Paulista, o atacante acumulou experiência no futebol do interior paulista, com passagens por clubes como Novorizontino, Noroeste e Marília. Além do título estadual, também contribuiu para a campanha na Copa Paulista, demonstrando habilidade ofensiva e comprometimento em campo.

A relação próxima com o técnico Rogério Corrêa foi um dos destaques de sua passagem pelo CAV. Em entrevistas, o comandante ressaltou a importância de Nando na equipe, evidenciando uma parceria de sucesso que resultou em conquistas e reconhecimento.

Em comunicado à imprensa, a diretoria do Votuporanguense agradeceu os serviços prestados pelo atleta e desejou sucesso em sua nova etapa no Ceilândia EC, atual líder do Campeonato Brasiliense – Candangão.

A transferência acontece em meio a um processo de reformulação do elenco para a temporada 2025, que inclui a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista e a estreia na Copa do Brasil, contra a Aparecidense-GO, em duelo que será disputado na Arena Plínio Marin no próximo dia 26, às 19h30, pela primeira fase da competição nacional.