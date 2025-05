ELEIÇÕES FEFECÊ: Zé do Gás e Zonta presidirão o Fefecê no biênio 2025-2026.

Foto: Edner Flávio Branco

Com a impugnação da escolha da diretoria do Fernandópolis F.C. em 27 de fevereiro, foi constituída a junta para convocação de nova eleição composta pelos ex-presidentes do clube: Jerri Messias da Silva e Ademir Jesus de Almeida e a publicitária Bárbara Graziele Barbosa Melo.

Conforme rege o estatuto do clube, o prazo para nova eleição é após 60 dias desta impugnação.

Na noite desta quinta (08/05-2025) ocorreu no Palácio 22 de Maio “Edson Rolim”, Câmara Municipal de Fernandópolis o pleito para definir a escolha da diretoria do Fernandópolis Futebol Clube no biênio 2025-2026.

Para iniciar foi convocado os membros da junta, onde, a integrante Bárbara Graziele Barbosa Melo enviou um documento datado de 07.05, pedindo renúncia. Para dar sequência ocorreu a sua substituição pelo integrante da Torcida Fúria Azul André Ribeiro.

Os conselheiros em unanimidade concordaram dar sequência na votação, com a apresentação de apenas da chapa Avante Fefecê, presidida por José Fernando Lemes da Silva, popular Zé do Gás.

Após realizada a eleição, a chapa Avante foi aclamada a vencedora do pleito com 92,31 dos votos, dos 26 votantes, ocorreram 01 voto branco e 01 nulo e ainda tiveram 02 abstenções dos presentes que tinham direito a voto.

José Fernando Lemes da Silva, Zé do Gás e Álvaro Zonta, ambos ex- presidentes e diretores do clube, presidirão o Fernandópolis Futebol Clube no biênio 2025-2026. O clube em 2025 não disputará nenhuma competição oficial da Federação paulista de Futebol, devendo retornar

suas atividades em 2026 no Campeonato Paulista Sub 23 da Segunda Divisão, ou seja, a quinta divisão do futebol paulista.

A TV Canal Dez esteve presente no legislativo municipal, parabeniza os componentes da diretoria eleita e a todos os presentes no pleito.