Corpo de homem que desapareceu no Rio Tietê em Sales é encontrado 

Adriano Limeira, de 47 anos, foi localizado pelos amigos na manhã desta quarta-feira (19).

O corpo do mecânico, que desapareceu no Rio Tietê em Sales/SP no último domingo (16.fev), foi encontrado na nesta quarta-feira (19) após três dias de buscas.

Adriano Limeira, de 47 anos, foi localizado pelos amigos na manhã de quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que também realizou buscas no local.

Segundo informações apuradas, Adriano era morador de Novo Horizonte/SP, e estava em uma lancha nas proximidades da Praia do Richelieu, em Sales, no domingo (16), com um amigo.

Por volta das 17 horas, os dois decidiram descansar antes de guardar a lancha. Quando o amigo acordou, Adriano não estava mais na lancha e a equipe de resgaste foi acionada.

Ainda segundo os Bombeiros, o corpo foi localizado próximo à região onde o homem desapareceu.

*Com informações do g1