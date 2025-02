Deputado Carlão Pignatari e prefeitos de Votuporanga, Nhandeara e Dirce Reis solicitam melhorias viárias ao DER/SP 

Carlão e prefeitos apresentam demandas cruciais para infraestrutura viária e crescimento econômico.

Na tarde desta quarta-feira (19.fev), o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), acompanhado dos prefeitos Jorge Seba (Votuporanga), Júnior Nascimento (Nhandeara) e Prof. Marcelo (Dirce Reis), esteve em reunião no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) para tratar de importantes demandas viárias.

A visita também contou com a presença da chefe de gabinete do deputado, Karina do Carmo, além do presidente da Câmara de Dirce Reis, Wendel Grigolin, e do vereador Eduardo Oliveira. O encontro teve como objetivo apresentar solicitações essenciais para o desenvolvimento regional, contando ainda com a participação do superintendente do DER, Cel. Sérgio Codelo.

Entre os pedidos feitos ao superintendente do DER/SP, destacam-se a construção de uma alça de acesso na Rodovia Euclides da Cunha, próxima à base da Polícia Rodoviária, nas imediações do Posto Vilar. Além de desafogar o trânsito na região, a melhoria aumenta a fluidez do trânsito e é um pedido antigo da população. Além disso, foi solicitada a inclusão de alças de acesso e marginais no projeto de duplicação da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), interligando os bairros residenciais ao futuro 6º distrito de Votuporanga. Essas melhorias são fundamentais para garantir a mobilidade e a segurança viária da população, além de impulsionar o crescimento econômico da região, destacou Carlão Pignatari.

Outro pleito apresentado pelo deputado foi o recapeamento da Estrada Vicinal Fábio Cavalari, que dá acesso ao Aeroporto Municipal de Votuporanga. A estrada vicinal é uma das principais vias de acesso a bairros da cidade e à zona rural, sendo essencial para o escoamento da produção agrícola. “A estrada está em condição crítica e sua recuperação é essencial para a segurança dos usuários, além de garantir melhores condições para o transporte da produção agrícola e o desenvolvimento da região”, afirmou Carlão Pignatari.

Já o prefeito de Nhandeara, Júnior Nascimento, apresentou a necessidade da conclusão das alças de acesso no trevo principal da cidade, localizado na Rodovia Feliciano Salles Cunha. A cidade de Nhandeara vem crescendo, e a demanda por essa infraestrutura é cada vez maior. Essas alças de acesso são de extrema importância tanto para os moradores quanto para os usuários da rodovia, garantindo maior segurança, organização no tráfego e facilitando o deslocamento de veículos e pedestres. “A obra é vital para a segurança da população e para todos que utilizam essa rodovia. Precisamos garantir um fluxo viário mais organizado e seguro”, afirmou o prefeito.

Durante a reunião, também foi destacado um importante avanço para Dirce Reis. O município recebeu a autorização do DER para a elaboração do Projeto Executivo da Vicinal que liga Dirce Reis a Palmeira D’Oeste. A obra é considerada essencial para a mobilidade e desenvolvimento econômico local, beneficiando diretamente o transporte da produção agrícola e o deslocamento dos moradores. O prefeito Prof. Marcelo enfatizou que essa conquista representa um grande avanço para a cidade e agradeceu ao deputado Carlão pelo apoio na interlocução com o Governo do Estado.

O deputado Carlão Pignatari reiterou o compromisso de seguir acompanhando as demandas junto ao governo estadual, buscando agilidade na execução dessas obras fundamentais para Votuporanga, Nhandeara, Dirce Reis e região. Ele acredita que os pedidos serão atendidos pelo Governo do Estado e pelo governador Tarcísio de Freitas, dada a importância estratégica dessas intervenções para a segurança e o desenvolvimento regional.