Mutirão contra a dengue visita bairros neste sábado 

Mutirão será no período da manhã, nos bairros Estação, Monte Alto e Palmeiras I e II, com a visita domiciliar dos agentes de saúde; nebulização será na próxima semana no período noturno.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura, com o objetivo de orientar e prevenir a população no combate à Dengue, segue realizando o projeto “Votuporanga contra o Aedes Aegypti” através de mutirão e nebulização veicular. Desta vez as ações percorrerão os bairros da Estação, Monte Alto e Palmeiras I e II.

O trabalho de visita domiciliar dos agentes de saúde ocorrerá neste sábado (8.jun) das 7h às 13h e, na próxima semana, será realizada a nebulização veicular na segunda (10), terça (11) e quarta-feira (12) das 18h às 22h.

As ações consistem em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor das arboviroses que além da Dengue, incluem também Zika e Chikungunya. Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde reforça mais uma vez a importância da população em receber os agentes em suas casas e, assim, reduzir a propagação de novos casos.