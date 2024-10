Emprego: Votuporanga abre 113 vagas em setembro, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em agosto registrou a abertura de 166 vagas.

A criação de emprego formal subiu em setembro. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, 247.818 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.

A criação de empregos subiu 21,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em setembro de 2023, tinham sido criados 204.670 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores. Em relação aos meses de setembro, o volume foi o maior desde 2022.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 113 vagas, fruto da dinâmica entre 1.224 contratações e 1.111 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em agosto registrou a abertura de 166 vagas.

No 9º mês de 2024, o principal desempenho positivo no município veio do setor de Serviços (+61), seguido pelos setores de Comércio (+59) e Indústria (+33); já no vermelho fecharam o período os setores de Agropecuária (-21) e Construção (-19). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio de admissão

O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.158,96 em setembro deste ano, o que representa queda real (descontada a inflação) em relação a agosto de 2024 (R$ 2.255,22).

Na comparação com setembro de 2023, houve crescimento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 2.121,14.

