Alunos de escola estadual de Votuporanga encontram larvas na merenda 

De acordo com duas mães ouvidas pelo Diário, o caso registrado na Escola Estadual ‘Uzenir Coelho Zeitune’ não é inédito. Elas se uniram em abaixo-assinado e denunciarão o caso ao Ministério Público.

Por Jorge Honorio

Alunos da Escola Estadual ‘Uzenir Coelho Zeitune’, em Votuporanga/SP, relataram nesta sexta-feira (7.jun), ao jornal Diário de Votuporanga, ter encontrado larvas de moscas no arroz da merenda. O episódio foi registrado por câmeras de celular e causou indignação.

De acordo com o apurado, esta é a segunda vez que os estudantes encontram bigatos na comida servida na unidade. O caso também teria sido registrado no Centro Paula Souza (ETEC); na ocasião, as larvas foram encontradas na salada.

Entre as mães ouvidas pela reportagem, a dona de casa Adriana Tenório dos Santos, mãe de um aluno de 11 anos, disse que se sente indignada e desrespeitada: Isso é um absurdo, é uma falta de respeito, né? É pior do que fazem com um animal, porque nem para um animal nós damos uma comida desse jeito. As UPAs ficam lotadas de crianças e falam que é vírus, mas será que é mesmo? Será que não é consequência desses alimentos? As crianças passam mal; meu filho fica na escola das 7h até às 16h, e por ser um tempo longo, precisa se alimentar direito. Infelizmente nessa cidade só os grandes conseguem ter o melhor, nós, não”, desabafou.

Já a mãe de outro aluno, que preferiu não ter a identidade divulgada, afirmou: “Essa não é a primeira vez que isso acontece. Eu não sei como conseguem preparar um alimento com bigatos e servir para crianças. Eu não daria arroz com bigatos para ninguém. Isso está muito errado. Vai saber o jeito que está a cozinha dessa escola? E será que é só lá que está assim? A gente não manda nossos filhos para a escola para comer bigatos. Isso é inadmissível e inaceitável.”

Segundo o advogado Hery Kattwinkel, a merenda escolar seria de uma empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura, e que é de responsabilidade do poder executivo garantir e averiguar a qualidade dos alimentos oferecidos nas escolas: “Já formulei um abaixo-assinado a pedido dessas mães. Na segunda-feira, vou levar esse registro ao Ministério Público para uma representação, porque isso tem que ser denunciado”, explicou.

O Diário procurou a Secretaria Estadual de Educação (Seduc-SP) e a Prefeitura de Votuporanga. Em nota, a Prefeitura afirmou que “assim que soube do fato, enviou equipe de nutricionistas para a unidade escolar e iniciou apuração dos fatos. Na ocasião, foram repassadas instruções e orientações para os profissionais que atuam na equipe da cozinha da escola. A empresa responsável pela merenda foi notificada para que tome providências urgentes, e todo estoque de arroz está sendo substituído.”

Já a Seduc-SP também se posicionou: “A Diretoria de Votuporanga esclarece que já havia realizado o recolhimento de todo arroz, que estava dentro da validade, e higienização completa da cozinha e despensas da escola. Com o novo caso, a prefeitura do município, responsável pela distribuição dos insumos, será informada para que haja notificação do fornecedor. Nenhum estudante registrou mal-estar devido ao incidente. A Diretoria de Votuporanga está à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos.”