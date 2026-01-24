Mutirão contra a dengue ocorre no bairro Vila América neste sábado

Ação começa às 7h e integra as estratégias permanentes de combate ao mosquito no município. Em 2025, Votuporanga contabilizou 5.910 casos positivos e quatro mortes por dengue.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga realiza neste sábado (24.jan) mais um mutirão contra a Dengue, desta vez nas áreas de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no bairro Vila América. A ação será realizada das 7h às 13h, com Agentes de Saúde percorrendo os imóveis da região.

Durante a ação, os profissionais farão visitas domiciliares, orientarão os moradores sobre medidas preventivas e atuarão na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A iniciativa integra o conjunto de ações permanentes desenvolvidas pelo município no enfrentamento à doença, com outros bairros sendo atendidos conforme o cronograma da Secretaria da Saúde.

Ao final de 2025, Votuporanga contabilizou 11.786 notificações de Dengue, encerrando o ano com 5.910 casos positivos confirmados e quatro óbitos, números que reforçam a necessidade de manter ações permanentes de prevenção e o envolvimento da população ao longo de todo o ano.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, alerta para a gravidade da doença e reforça a importância do cuidado contínuo: “A dengue é uma doença grave e pode levar à morte. O balanço do último ano deixa claro que a prevenção não pode ser relaxada em nenhum momento, especialmente no período de chuvas, quando o mosquito encontra condições ainda mais favoráveis para se proliferar”, afirmou.

A Prefeitura reforça que, neste período chuvoso, os cuidados devem ser intensificados, já que o acúmulo de água cria condições favoráveis para a proliferação do mosquito. A colaboração da população é essencial para evitar o aumento de casos e preservar vidas.

A Vigilância Ambiental informa que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A orientação é para que os moradores recebam os profissionais e sigam as recomendações repassadas durante as visitas.

Informe Dengue

Neste ano, segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (22) pela Secretaria da Saúde, o município contabiliza sete casos confirmados da doença, além de outros 99 em investigação.

O Boletim Epidemiológico pode ser acompanhado em tempo real pelo site oficial da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

Prevenção

A Vigilância orienta a população a manter quintais livres de entulhos, eliminar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas, além de limpar calhas, manter caixas-d’água bem vedadas e aplicar detergente ou sabão em pó diluído nos ralos internos e externos. Também é essencial lavar com frequência os bebedouros dos animais, utilizando água, bucha e sabão.