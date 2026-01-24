Votuporanga sedia Campeonato Estadual Individual de Bocha 

Competição reúne cerca de 90 atletas de todo o Estado e movimenta o esporte neste sábado e domingo, no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas” e no Assary Clube de Campo.

Votuporanga será palco, neste final de semana, do Campeonato Estadual Individual de Bocha, reunindo atletas de diversas regiões do Estado em uma competição que valoriza a tradição da modalidade e fortalece o calendário esportivo local. Já nesta sexta-feira (23), os atletas chegaram para fazer os reconhecimentos das canchas.

Neste sábado (24), os confrontos serão disputados mutuamente nas canchas do Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas” e no Assary Clube de Campo. Já no domingo (25), que já é a fase final, somente no Mario Covas. Em ambos os dias, as disputas têm início às 8h.

O campeonato é uma realização da equipe de Bocha votuporanguense, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Com participação estimada de aproximadamente 90 atletas, o evento tem como proposta incentivar a prática da Bocha e contribuir para a preparação dos competidores para disputas de maior porte, como os Jogos Regionais, Jogos da Melhor Idade (JOMI) e Jogos Abertos.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, a modalidade carrega uma forte identidade local: “A Bocha tem tradição em Votuporanga, e apoiar competições como essa é valorizar nossos atletas, fortalecer o esporte e manter viva uma prática que faz parte da história da cidade.”

Mais informações sobre o campeonato podem ser obtidas diretamente com Ismael Marchiolli, pelo telefone (17) 99188-4877.