Musclecontest Votuporanga marca estreia histórica do fisiculturismo 

Evento realizado na Estância Krik, no último sábado (4), foi promovido pela Musclecontest International.
Votuporanga/SP sediou na Estância Krik, no último sábado (4.out), o primeiro evento de fisiculturismo de grande porte realizado na cidade: o Musclecontest Votuporanga, promovido pela Musclecontest International sob as regras da NPC Worldwide. O campeonato reuniu atletas de diversas regiões e categorias, consolidando Votuporanga como novo polo da modalidade no interior paulista.
Com estrutura profissional, organização elogiada e presença expressiva de público, o evento seguiu o padrão internacional, oferecendo disputas em divisões como Bodybuilding, Classic Physique, Men’s Physique, Figure, Wellness, Bikini, Fit Model e Women’s Physique.
Além da relevância esportiva, o evento teve forte impacto local ao revelar talentos votuporanguenses que conquistaram posições de destaque no pódio. Confira abaixo os principais resultados:
Vinicius Miguel da Silva Flávio competiu em quatro categorias
- 1º lugar – Classic Physique Novice
- 2º lugar – Bodybuilder Open (acima dos 102 kg)
- 3º lugar – Bodybuilder Novice
- 3º lugar – Classic Physique Open D
Guilherme Donizeti Lopes participou de duas categorias
- 2º lugar – Classic Physique Novice
- 2º lugar – Classic Physique Classe C (atletas entre 1,77 m e 1,81 m, com peso até 94,5 kg)
Luiz Henrique Lopes Neves competiu em duas categorias
- 3º lugar – Men’s Physique Open D
- 5º lugar – Men’s Physique Novice
Giovane Augusto Pereira
- Top 3 – Men’s Physique Open
Luís Felipe Dos Santos
- Top 3 – Classic Physique Júnior (até 23 anos)
A realização do Musclecontest Votuporanga representa um marco para o esporte na cidade, incentivando novos atletas e fortalecendo o cenário regional do fisiculturismo. A expectativa é que o sucesso da edição 2025 abra caminho para futuras competições e amplie o calendário esportivo local.