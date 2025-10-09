Conecta Criança será realizado neste sábado no Parque da Cultura com diversas atrações gratuitas

Evento promovido pelo Fundo Social de Solidariedade promove uma tarde especial de lazer, inclusão e convivência para toda a família.

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga realiza neste sábado (11.out), das 16h às 20h, no Parque da Cultura, a quarta edição do Conecta Criança, evento que já se tornou tradicional e muito aguardado pelas famílias de Votuporanga e região.

Neste ano, a programação está bem variada e contará com diversas atividades artísticas, culturais e inclusivas, além de brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce gratuitos. Entre as atrações estão corte de cabelo, esmaltação infantil, pintura no rosto, mesa de pingue-pongue, feira de adoção de animais, carreta furacão, Banda Zequinha de Abreu, oficina de pinturas e brincadeiras com recicláveis em parceria com a Saev Ambiental, aula de zumba, contação de histórias e atividades de educação no trânsito.

O evento também contará com a Sessão Azul e a “Hora da Inclusão”, com atividades mais silenciosas e adaptadas, voltadas especialmente ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando o compromisso do Fundo Social com a acessibilidade e a inclusão.

A iniciativa reúne o trabalho conjunto de várias Secretarias Municipais e parceiros, que se unem para oferecer um dia especial de lazer e confraternização à população.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, reforçou o convite à população e destacou a importância do evento: “Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do Conecta Criança, um evento preparado com muito carinho para nossas famílias e, principalmente, para as nossas crianças. Será uma tarde de muita alegria, brincadeiras e convivência, totalmente gratuita e aberta a todos. Quero convidar toda a população votuporanguense para participar neste sábado, no Parque da Cultura, e celebrar juntos a infância, a solidariedade e a união da nossa cidade”, finaliza.