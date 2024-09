“Brasil se afunda”: imprensa internacional repercute derrota da Seleção nas eliminatórias 

Derrota para o Paraguai ganha repercussão em jornais estrangeiros, com alarme para situação da Seleção nas eliminatórias.

A derrota do Brasil para o Paraguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo teve repercussão na imprensa estrangeira. O tom foi parecido em diversas publicações: um alarme com a atual situação da Seleção na competição.

O jornal espanhol “Marca” escreveu que o Brasil “se afundou em Assunção” e voltou a complicar a vida nas eliminatórias. A publicação destaca que a Seleção está apenas um ponto acima da zona de repescagem para a Copa de 2026.

Trio do Real Madrid decepciona

Para o jornal “As”, o Brasil está “perto do abismo”. A publicação destaca como a aposta de Dorival Junior por um trio de atacantes do Real Madrid não funcionou: “Esperava-se uma revolução no ataque com Endrick, Vinicius e Rodrygo, sendo que este último foi o que finalmente teve mais protagonismo, com o jogo voltado para seu lado. Muito pouco de seus dois companheiros, que por momentos estavam isolados e longe da ação”, escreveu o jornal.

O site português “MaisFutebol” destacou que a derrota fez soar alarmes no Brasil, devido à posição na tabela – a Seleção está em quinto lugar.

Contraste com a Copa América

Na França, o jornal “L’Equipe” destacou a mudança entre junho, quando o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 1, e setembro, com a derrota nas eliminatórias: “Na terça-feira, a Seleção, composta por um trio de ataque do Real Madrid, não encontrou soluções contra uma eficiente defesa paraguaia e sofreu sua primeira derrota sob o comando do técnico Dorival Junior”, escreveu o “L’Equipe”.

Olé, olé!

Durante o segundo tempo, a torcida do Paraguai se soltou nas arquibancadas e começou a cantar ‘olé’ quando o time da casa trocava passes em campo. Por duas vezes, foi possível ouvir os gritos paraguaios exaltando a atuação da equipe mandante e tirando sarro do desempenho da seleção brasileira no Defensores del Chaco.

Situação na tabela

Com a derrota, o Brasil estacionou nos dez pontos ganhos – ocupando a quinta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Paraguai, sétimo colocado e dentro da zona de repescagem, possui apenas um ponto a menos do que a Seleção.

Sequência

Na próxima rodada das eliminatórias, a Seleção encara o Chile, em Santiago. Na sequência, em solo nacional, o time verde e amarelo mede forças com o Peru – o lanterna da competição. Os dois jogos serão na segunda semana de outubro.

