Municípios do noroeste paulista decretam situação de emergência e fazem ações para reduzir casos de dengue 

São José do Rio Preto e Glicério entraram em estado de emergência. Votuporanga é a cidade que mais registrou mortes pela doença em 2024.

Nos primeiros dias de 2025, cidades como São José do Rio Preto/SP e Glicério/SP entraram em estado de emergência devido ao aumento de casos de dengue. Outros municípios do noroeste paulista realizam ações junto à população para tentar reduzir a incidência da doença.

Em Rio Preto, o prefeito Fábio Candido (PL) decretou, na última sexta-feira (3.jan), estado de emergência no município por conta da doença. Como medida para conter a alta nos casos, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade irão funcionar em horário estendido, ou seja, até as 22h.

Além disso, um mutirão de limpeza em áreas com maior incidência de casos foi realizado nesta segunda-feira (6). O foco está nos bairros São Francisco, Gabriela e Eldorado. Nebulizações serão realizadas a partir do dia 13 de janeiro.

Votuporanga lidera ranking de mortes por dengue

Em 2024, a cidade com maior número de mortes por dengue na região foi Votuporanga. Para evitar que a situação se repita, a Secretaria Municipal de Saúde programou ações de combate à doença, sendo que, uma das opções, é a volta de um ambulatório de atendimento especializado para a dengue. Mutirões de limpeza junto com nebulizações também estão sendo realizados em áreas da cidade consideradas críticas.

Glicério

Glicério registrou 24 confirmações nos seis primeiros dias de 2025, um terço dos casos registrados em 2024. Diante disso, a prefeitura decretou situação de emergência nesta segunda-feira (6).

Com base no documento assinado pelo prefeito Hairton Carvalho Oliveira (PDS), devido à situação, fica permitida a contratação de novos funcionários para auxiliar no combate à doença e não é necessário realizar licitação para executar medidas emergenciais.

Nos últimos doze meses, foram registrados 84 casos positivos no município, o que preocupou as autoridades de saúde. Durante o primeiro fim de semana de 2025, foram realizadas ações de nebulização nos imóveis.

Os agentes comunitários de saúde também realizam ações de orientação e conscientização entre a população.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3