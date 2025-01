Homem morre após ser esfaqueado em Votuporanga  

O assassinato de Josinaldo dos Santos, de 46 anos, ocorreu madrugada de sábado (4), no bairro São Cosme. Suspeito fugiu, mas foi preso pela Polícia Militar.

Um homem foi preso por matar outro esfaqueado após uma briga em Votuporanga/SP. O crime ocorreu na madrugada de sábado (4.jan), na frente da casa do suspeito, em um bar na Avenida Anastácio Lasso, no bairro São Cosme.

Segundo o boletim de ocorrência, Josinaldo dos Santos, de 46 anos, foi esfaqueado no peito e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal).

O autor da facada fugiu após cometer o crime, mas foi localizado pela polícia escondido em um sítio perto da Vila Carvalho, na Rodovia Péricles Bellini (SP-461). O indivíduo que foi encontrado dormindo no chão da cozinha na residência não apresentou resistência.

Questionado pela Polícia Militar, o homem confessou o assassinato e disse que Josinaldo acreditava que a esposa tinha um relacionamento com ele.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e colocado à disposição da Justiça.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3