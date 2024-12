Semana Natalina na Unidade de Diálise: emoção e solidariedade

Durante cinco dias, os três turnos de hemodiálise foram envoltos em uma atmosfera de festa, alegria e esperança.

A última semana foi marcada por gestos de amor, carinho e solidariedade que tocaram profundamente os corações dos pacientes da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga. Durante cinco dias, os três turnos de hemodiálise foram envoltos em uma atmosfera de festa, alegria e esperança. Panetones, lanches, orações e muita música transformaram o ambiente, tornando cada dia uma verdadeira celebração da vida. E, como se não bastasse, diversos prêmios foram sorteados, trazendo ainda mais brilho e felicidade a todos.

“Este momento só foi possível graças ao apoio de tantas pessoas generosas. Agradeço de coração a todos que tornaram isso real”, declarou a psicóloga Luciana Maranho, que esteve à frente da organização das ações. “Nossos pacientes fazem hemodiálise três vezes por semana, e, muitas vezes, o Natal e as festas de fim de ano passam despercebidos. Queríamos criar um momento mágico, para que eles sentissem o espírito do Natal aqui, no Hospital”, contou emocionada.

A colaboração de diversos grupos e entidades foi essencial para o sucesso da semana. A Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (APREVO) se fez presente com um café da manhã especial, café da tarde, lanches e, claro, panetones entregues por um Papai Noel muito animado. A APREVO ainda trouxe os talentosos cantores Daniel, Davi, João Faustino e Drieli para alegrar o ambiente.

A Ordem Terceira Franciscana, por sua vez, compartilhou uma mensagem de paz e amor, enquanto os motoristas de ambulância de cidades vizinhas, organizados por Arlindo Moreira da Silva, patrocinaram lanches e diversão, com apresentações musicais emocionantes de Pastor Antônio Carlos Fernandes, Bruno Henrique do Nascimento, Bruno e Lucas. E, para completar, a música continuou com o incrível cantor Marcio Zarsi, que encantou a todos com suas vozes.

“Para a APREVO, a Semana Natalina é sempre um momento muito especial. Estamos o ano todo dentro da Unidade de Diálise, trazendo um pouco de alegria, mas o Natal tem um significado único para nós”, compartilhou Hermelinda Marcaci Olivo, voluntária da Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga. E o gesto de solidariedade não parou por aí: também foram doadas 120 cestas básicas para os pacientes vulneráveis da hemodiálise.

A BioExame, através do Dr. Vladimir Menezes, um voluntário anônimo e a Cacau Show, também se uniram à causa, fazendo doações que tornaram a semana ainda mais mágica. Entre os prêmios sorteados estavam uma bicicleta, que teve como vencedor o paciente Nelson Gato; quatro cestas de Natal, entregues aos sortudos Carmem Balioni Coito, Jorge Venâncio da Silva, Seite Horita e Sivaldo Torres Gonçalves; e dois chocolates, que trouxeram alegria para Marcos Aparecido Assis e Lourdes das Graças S. Franca.

A professora Josefina Ribeiro dos Santos, membro da Ordem Terceira Franciscana, emocionou a todos com suas palavras. “Estar aqui, compartilhando essa mensagem de amor e esperança, me faz sentir uma paz imensa”, disse ela, após sua apresentação. E deixou uma mensagem tocante a todos: “Neste Natal, que possamos nos lembrar não apenas de comer e beber, mas de nos tratar com mais carinho, mais respeito e mais amor. Que o calor humano seja nosso presente. Desejamos a todos um Feliz Natal, com o amor de Jesus em nossos corações”.

A Semana Natalina da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga se encerrou na sexta-feira (20/12), mas os sentimentos de solidariedade, amor e união perdurarão por muito tempo. Foi com orgulho e gratidão que todos puderam viver esse momento tão especial. A Unidade de Diálise deseja a todos um Natal repleto de luz e um Ano Novo cheio de esperança, paz e saúde!

