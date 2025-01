Votuporanguense vence o Fast e encaminha classificação na Copinha 

Duelo válido pela segunda rodada do Grupo 1 foi disputado na tarde deste domingo (5), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Fast Clube-AM por 3 a 2, na tarde deste domingo (5.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela segunda rodada do Grupo 1 da Copinha. O resultado encaminhou a Pantera Alvinegra para a próxima fase.

Após o apito inicial, o CAV do técnico Rilla aproveitou o embalo da vitória na estreia e com Fábio José, Enzo e Yago venceu mais uma. Marley e Vinícius fizeram os gols do Fast.

Com a bola rolando

O jogo começou movimentado com o time da casa tomando a iniciativa. Mas antes do relógio completar cinco minutos, o Fast conseguiu um contra-ataque que terminou na lateral direita no pé do Pará, que cruzou na área. Após um erro do zagueiro, Marley dominou e deu um toque na saída do goleiro. 1 a 0 para o time amazonense.

Não demorou muito para o Votuporanguense empatar. Aos seis minutos, Willian Boca roubou a bola no campo de defesa e com um passe vertical lançou Fábio José em profundidade. O goleiro saiu e até chegou a tocar na bola, mas o camisa nove ganhou a disputa e ficou com o gol aberto para marcar.

O Votuporanguense virou o jogo aos nove minutos. Em cobrança de escanteio, Enzo subiu sozinho e cabeceou forte sem chances para o goleiro Holliwer. O time paulista passou a ter o domínio da partida que continuou movimentada. Até que o Fast chegou aos 23. Vinícius recebeu dentro área, fintou o defensor e chutou forte no ângulo. 2 a 2.

Com a mudança nas duas equipes na volta do intervalo, o jogo ficou mais equilibrado e estudado. O time amazonense conseguiu trocar mais passe e obteve o domínio do jogo. Aos 15 minutos, Vitinho carregou a bola da lateral para o meio e chutou forte no canto, mas goleiro se esticou todo e defendeu.

A primeira chance de perigo do Votuporanguense aconteceu aos 24. Rafiq escapou em velocidade pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou. A bola bateu na zaga e sobrou para Yago que bateu rasteiro e botou o time da casa na frente do placar novamente.

Depois do gol, o CAV conseguiu acertar a marcação e administrou o resultado até o apito final.

E agora?

O resultado encaminhou o Votuporanguense para segunda fase da Copinha e complicou a vida do Fast na competição. O time paulista chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do grupo.

Sem pontuar, o Fast está na terceira posição do grupo. Para sonhar com a classificação, o time precisa vencer e fazer saldo de gols na última rodada, além de depender de uma combinação de resultados.

O Votuporanguense enfrenta o Botafogo nesta próxima quarta-feira (8), às 21h, na Arena Plínio Marin. Já o Fast Clube encara o Floresta-CE mais cedo, às 16h45.

