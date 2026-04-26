Mulher que teve parte do braço amputado após ser atacada pelo filho com facão presta depoimento 

A mulher de 51 anos foi ouvida na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São José do Rio Preto/SP, nesta sexta-feira (24). Suspeito foi preso logo após o crime.

A mulher de 51 anos que foi atacada pelo filho, de 26, com um facão e teve o braço esquerdo amputado na altura do cotovelo em São José do Rio Preto/SP prestou depoimento nesta sexta-feira (24.abr). Ela chegou à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) acompanhada dos advogados e não quis falar com a imprensa.

O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro. Na ocasião, a vítima foi atingida nos braços, no pescoço e abandonada ferida na piscina da casa da família.

O braço esquerdo da mãe foi amputado em 4 de abril. O braço direito também foi atingido, mas passou por recuperação. Para preservar a identidade da vítima, a reportagem optou por não divulgar o nome do suspeito do crime.

Em entrevista à TV TEM, a delegada responsável pelo caso, Mariana Alves Nascimento, explicou que a mulher afirmou, durante o depoimento, acreditar que o filho passava por problemas psicológicos.

“Ela relatou um relacionamento, até então, de mãe e filho sem nenhuma agressividade que tenha chamado a atenção. Mas ela pontuou algumas questões relativas a alguns comportamentos que estavam sinalizando uma questão de saúde mental dele. Não há nada diagnosticado, mas é nesse sentido. Ela sinalizou isso e acredita que tenha sido nesse momento que ela fala que foi um surto, no qual ele praticou os atos”, finaliza.

O filho foi preso logo após o crime. A imprensa teve acesso com exclusividade ao depoimento dele. À polícia, o suspeito disse que a briga foi motivada por a mãe retirar as roupas dele do varal e por supostamente mentir sobre o custo de um procedimento estético.

*Com informações do g1