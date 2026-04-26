A câmera que era para proteger… virou entretenimento

Carlos sempre gostou de morar em condomínio. Aquela sensação de segurança, ruas organizadas, portaria controlada e câmera em tudo quanto é canto. “Aqui é tranquilo”, ele dizia, com aquela convicção de quem acredita que está protegido de qualquer dor de cabeça. E, de fato, estava — ou pelo menos achava que estava.

Naquele sábado à noite, Carlos chegou mais tarde do que o habitual. Não era nada demais. Jantar com amigos, conversa boa, tempo passando sem perceber. Nada de exagero, nada de situação fora do normal. Mas sabe como é… quando a gente está mais relaxado, anda diferente. Um passo mais solto, parece que o vento sopra mais forte, aquele equilíbrio que parece ótimo para quem está vivendo… e curioso para quem está assistindo.

Carlos entrou no condomínio, passou pela portaria, seguiu para casa e foi dormir sem dar a menor importância para aquilo. Cena comum. Rotina de qualquer pessoa.

No dia seguinte, ainda com o café na mão, abriu o grupo do condomínio.

E lá estava O VÍDEO… ele quase caiu duro quando viu… era ele, entrando na noite anterior.

Imagem limpa, câmera boa, ângulo perfeito — quase um curta-metragem. E, como sempre, não veio sozinho. Veio acompanhado de comentário: “Pessoal, alguém viu essa movimentação estranha ontem à noite? Parece que o rapaz estava meio alterado…”

Carlos que sempre foi tão discreto e sério… travou. Voltou o vídeo. Assistiu de novo. E de novo. Aquela caminhada que na cabeça dele era normal… no vídeo parecia outra coisa. E os comentários começaram a pipocar.

“Tem que ficar de olho…” | “Hoje em dia não dá pra confiar…” | “Parecia meio bêbado…” |“Alguém sabe quem é?”

Até que alguém reconheceu: “Gente… do céu. Não é o Carlos?”

Silêncio no grupo….

Depois vieram os pedidos de desculpa, os “foi mal”, os “era só por segurança”. Mas aí já era tarde. Carlos não tinha feito nada de errado, mas já tinha virado assunto. E não aquele assunto neutro. Virou chacota do condomínio. Virou julgamento. Virou comentário de domingo.

Agora tira a parte engraçada da situação por um segundo e pensa com calma. Carlos não estava em local público qualquer. Estava dentro do próprio condomínio, no espaço onde deveria ter mais privacidade. Não cometeu infração, não descumpriu regra, não colocou ninguém em risco. Só voltou para casa. Mesmo assim, teve a rotina exposta, interpretada e compartilhada sem qualquer critério.

E é exatamente aqui que muita gente ainda não entendeu o limite. Câmera de segurança não é ferramenta de curiosidade coletiva. Não é para alimentar grupo de WhatsApp, nem para gerar conversa de corredor. Ela existe para proteger — e proteger não inclui expor.

A LGPD não proíbe o uso de câmeras em condomínio, mas exige algo que quase ninguém organiza direito: controle. Quem pode acessar as imagens? Em quais situações? Com qual finalidade? Quem autorizou o compartilhamento? Porque imagem é dado pessoal. E não é um dado qualquer. Ela revela comportamento, rotina, horário, padrão de vida. Em um condomínio horizontal ou vertical (prédios), isso é praticamente um mapa da vida de quem mora ali.

E aqui entra um ponto que pouca gente considera: não são só os moradores que estão sendo filmados. Dentro de um condomínio circulam funcionários, visitantes, prestadores de serviço, entregadores, técnicos… pessoas que entram e saem diariamente e que também estão sendo registradas. Ou seja, o risco não é de um ou outro. É de todos. Se não existe controle claro sobre quem acessa e o que faz com essas imagens, a privacidade de todo mundo está em jogo.

Quando esse tipo de informação começa a circular sem limite, o problema deixa de ser segurança e passa a ser exposição. Hoje foi o Carlos chegando mais solto. Amanhã pode ser alguém recebendo uma visita que não quer tornar pública. Depois pode ser um prestador de serviço sendo exposto sem contexto. E em cidade menor, você sabe como funciona: a imagem vira comentário, o comentário vira versão, e a versão ganha vida própria.

Carlos seguiu a vida, claro. Mas com um detalhe novo: agora, ao entrar em casa, não olha só para o portão. Olha para a câmera também. Não por medo de segurança. Mas por receio de virar episódio.

E isso diz tudo.

No fim das contas, a câmera funcionou perfeitamente. Captou, gravou, registrou. A tecnologia fez exatamente o que deveria. O erro não foi técnico. Foi humano. Foi a falta de limite. Foi a ideia de que, se está gravado, pode ser usado.

E aqui está o ponto que resolve a história inteira: segurança não é só instalar câmera. É controlar o acesso, definir regras claras e entender que nem tudo que pode ser visto pode ser compartilhado. Porque quando não existe limite, a câmera deixa de ser proteção e vira plateia.

E ninguém quer morar em um lugar onde a segurança é boa…

mas o constrangimento é ainda melhor.

Christiano Guimarães

Consultor em Segurança da Informação

Autor do Livro:

Como Adequar Minha Empresa à Lei Geral de Proteção de Dados – Um Guia Prático