DISE prende traficante e apreende cocaína em Votuporanga 

De acordo com a Polícia Civil, no guarda-roupas de C.S.O., foram encontradas sete porções de cocaína prontas para serem traficadas e outras três pedras maiores ainda a serem fracionadas.

Uma operação deflagrada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (23.abr), resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas e na apreensão de cocaína.

De acordo com o apurado, policiais civis da Delegacia Especializada abordaram o investigado C.S.C., na saída de sua casa, e em buscas pelo imóvel localizaram no guarda-roupas: sete porções de cocaína prontas para serem traficadas e outras três pedras maiores ainda a serem fracionadas, além de um aparelho celular, duas balanças de precisão e embalagens do tipo zip lok, dentre outros apetrechos utilizados no comércio ilícito de entorpecentes.

O suspeito foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo autuado por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.