Batida entre dois carros em Monte Aprazível/SP deixou oito vítimas; mulher de 56 anos morreu no local e crianças foram encaminhadas em estado grave para hospital de São José do Rio Preto/SP.

Uma mulher de 56 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças, após um grave acidente registrado na noite desta terça-feira (24.nov) na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Monte Aprazível/SP.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a colisão aconteceu por volta das 22h, nas proximidades do trevo de acesso ao município, envolvendo dois automóveis que transportavam, ao todo, nove pessoas.

Segundo a investigação preliminar, um Chevrolet/Corsa, ocupado por quatro adultos e duas crianças, tentava atravessar a pista para acessar uma propriedade rural localizada em frente a uma empresa agrícola quando foi atingido na lateral por outro veículo que seguia no sentido São José do Rio Preto/SP.

Com a violência do impacto, o carro atingido perdeu o controle e capotou. Uma das passageiras não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

As duas crianças que estavam no veículo sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para atendimento especializado em São José do Rio Preto. Elas permanecem internadas no Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Os demais ocupantes dos veículos tiveram ferimentos considerados leves e foram socorridos para o Hospital de Base de Rio Preto e para a Santa Casa de Monte Aprazível.

Mobilização de equipes de resgate

A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), incluindo unidades de suporte avançado, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Durante o atendimento às vítimas, uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU também foi acionada para realizar a transferência de uma das crianças para uma unidade hospitalar de maior complexidade.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil e pela perícia técnica.