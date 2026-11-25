Homem condenado a mais de 10 anos de prisão tentou ocultar a própria identidade, mas foi reconhecido por sistema tecnológico durante abordagem na zona Norte da cidade.

Um homem procurado pela Justiça foi preso por policiais da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) durante patrulhamento realizado na zona Norte de Votuporanga/SP.

A equipe realizava ações voltadas ao combate ao tráfico de drogas e à captura de foragidos quando observou um homem caminhando com uma sacola. Segundo a Polícia Militar, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e alterou repentinamente a direção que seguia, comportamento que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. O homem também não portava documentos de identificação e forneceu seus dados apenas verbalmente aos policiais militares.

No entanto, por meio do sistema de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista, os PMs conseguiram identificar corretamente o abordado e constataram que as informações repassadas inicialmente não correspondiam à sua verdadeira identidade.

Após consulta aos sistemas policiais, foi verificado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Tupã/SP, em 30 de abril de 2025.

Segundo a polícia, o homem foi condenado a 10 anos e quatro meses de reclusão pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. A condenação está relacionada a crimes praticados nos municípios de Santos/SP e Praia Grande/SP.

Diante da confirmação da ordem judicial, os PMs deram voz de prisão ao procurado, que foi conduzido à Central de Flagrantes. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.