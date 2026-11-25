Polícia Civil investiga uso de documentos falsos para liberar valores depositados em processos judiciais; prejuízo identificado supera R$ 92 mil. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Araçatuba, Birigui, Penápolis e Praia Grande.

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (24.nov) a Operação Falso Mandato, que investiga um suposto esquema de fraude no levantamento de depósitos judiciais. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Araçatuba, Birigui, Penápolis e Praia Grande.

A investigação é conduzida pelo Setor de Crimes Virtuais da Delegacia Seccional de Araçatuba e apura a utilização de procurações e documentos falsificados para obter, de forma irregular, a liberação de valores depositados em contas judiciais.

Segundo a Polícia Civil, o prejuízo confirmado até o momento chega a R$ 92.200,85, referente a uma única vítima. Os investigadores trabalham para identificar outras possíveis pessoas lesadas e rastrear o destino do dinheiro movimentado pelo grupo.

De acordo com as apurações, após a liberação dos valores, os recursos eram distribuídos entre diferentes contas bancárias, dificultando o rastreamento das operações financeiras.

Além da fraude propriamente dita, a polícia também investiga a eventual participação de terceiros na estrutura do esquema, incluindo a possível atuação de profissionais responsáveis pela viabilização dos procedimentos utilizados para o saque dos recursos.

Dinheiro, veículos e equipamentos apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, os policiais apreenderam celulares, notebooks, dispositivos eletrônicos, cartões bancários, dinheiro em espécie e uma grande quantidade de documentos que serão analisados ao longo da investigação.

Uma caminhonete também foi apreendida pelos agentes.

Em um dos endereços vistoriados, um imóvel de alto padrão, os investigadores localizaram ainda uma motocicleta e um jet ski. Segundo a Polícia Civil, a residência estaria vinculada ao titular de uma das contas bancárias que, conforme as investigações, teria recebido parte dos valores desviados.

Agora, os policiais buscam confirmar a titularidade dos bens e verificar se houve aquisição com recursos provenientes das fraudes investigadas.

Como funciona o levantamento de depósitos judiciais

O levantamento de depósito judicial é um procedimento legal que permite a retirada de valores mantidos em contas vinculadas a processos judiciais, mediante autorização da Justiça.

A suspeita da Polícia Civil é que os investigados tenham utilizado documentos falsos para se passar por representantes legítimos das vítimas e, dessa forma, obter acesso indevido aos recursos.

Todo o material recolhido durante a operação passará por perícia e análise técnica. As informações deverão auxiliar na identificação de outros envolvidos, no esclarecimento da dinâmica da fraude e na recuperação dos valores eventualmente desviados.

A investigação segue em andamento e novas medidas não estão descartadas.