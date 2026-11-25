Durante patrulhamento preventivo, policiais constataram que a placa da moto estava vinculada a um veículo com baixa permanente no Detran; prisão foi ratificada no Plantão Policial.

Um homem foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor na tarde desta terça-feira (24.nov), em Cosmorama/SP, durante uma ação de policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou uma motocicleta cujo condutor demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura, tentando deixar o local para evitar a fiscalização.

Os policiais militares realizaram acompanhamento e conseguiram abordar o motociclista. Durante a vistoria, foram constatadas irregularidades no veículo e na documentação apresentada pelo condutor.

De acordo com a corporação, a motocicleta ostentava uma placa vinculada a um veículo com baixa permanente junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), situação que caracteriza indícios de adulteração dos sinais identificadores.

Diante das irregularidades verificadas, a ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial para as providências de polícia judiciária.

Após a análise do caso, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.