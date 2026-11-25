Ação será realizada em 28 de novembro, das 7h às 13h, com visitas às residências e orientações para prevenir a proliferação do mosquito.

A Secretaria Municipal da Saúde, realizará neste sábado (28.nov), das 7h às 13h, um mutirão de combate à dengue no bairro Jardim Marin, na área de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto”.

Ao longo da manhã, os agentes de saúde percorrerão as residências para conversar com os moradores, orientar sobre os cuidados necessários e verificar locais que possam servir de criadouros do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Quando identificados, os possíveis focos serão eliminados durante a mobilização.

A atividade integra o planejamento permanente da Prefeitura para prevenir as arboviroses e intensificar o trabalho de campo nos bairros, aproximando as equipes de vigilância da população e reforçando a importância dos cuidados dentro dos imóveis.

A Vigilância Ambiental informa que os profissionais estarão devidamente identificados com uniforme e crachá. A recomendação é que os moradores recebam os agentes e colaborem com as orientações repassadas durante as visitas.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, ressalta que a prevenção exige atenção constante e participação coletiva. “Não podemos esperar o aumento dos casos para agir. É importante reservar alguns minutos da semana para verificar o quintal, os vasos, os recipientes e qualquer local que possa acumular água. Quando cada morador assume esse compromisso, ajudamos a proteger não apenas nossa casa, mas todo o bairro”, enfatiza.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde nesta quarta-feira (25), Votuporanga registra 626 casos confirmados de Dengue e outros 183 em investigação. Em relação à Chikungunya, há um caso confirmado e três em investigação.

Cuidados que fazem a diferença

A população deve manter quintais e terrenos limpos, evitar o descarte de objetos que possam acumular água, limpar calhas e conservar caixas-d’água bem tampadas. Os bebedouros dos animais precisam ser lavados frequentemente com água, bucha e sabão. Também é recomendado seguir as orientações da Vigilância Ambiental para a higienização de ralos internos e externos.

A atenção a esses cuidados, somada ao trabalho das equipes de saúde, é essencial para reduzir os locais de reprodução do mosquito e prevenir a transmissão das doenças.