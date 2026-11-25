Terceira fase da Operação Exodus cumpriu sete mandados em São Paulo e apreendeu dinheiro, celulares, cartões e anotações usadas para enganar vítimas do golpe da falsa central bancária.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José do Rio Preto/SP avançou nas investigações contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas durante a terceira fase da Operação Exodus, deflagrada nesta quarta-feira (25.nov) na região do Capão Redondo, na Zona Sul da capital paulista.

A ação, coordenada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), cumpriu sete mandados de busca e apreensão com o objetivo de identificar e responsabilizar líderes e articuladores financeiros do esquema criminoso, conhecido pelas modalidades “Golpe da Mão Fantasma” e “Falsa Central de Segurança Bancária”.

Durante as diligências, os policiais apreenderam dinheiro em espécie, aparelhos celulares, cartões bancários, computadores e outros equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia.

Entre os materiais encontrados, chamou a atenção dos investigadores um roteiro manuscrito utilizado pelos criminosos para abordar possíveis vítimas. O documento continha orientações detalhadas para contatos telefônicos e a oferta de uma suposta compra de cotas de consórcio.

Segundo a Polícia Civil, os golpistas se apresentavam em nome de uma empresa identificada como “MN Consórcios”, alegando atuar na aquisição de consórcios de terceiros. A partir desse primeiro contato, as vítimas eram induzidas a fornecer informações ou seguir procedimentos que permitiam a execução da fraude.

Como funcionava o esquema

As investigações apontam que o grupo utilizava técnicas associadas ao chamado “Golpe da Mão Fantasma”, modalidade em que criminosos convencem a vítima a instalar aplicativos ou permitir acessos remotos ao aparelho celular.

Com o dispositivo sob controle, os estelionatários conseguem realizar transferências bancárias, contratar empréstimos e executar operações financeiras sem que a vítima perceba imediatamente.

Investigação identificou estrutura da quadrilha

De acordo com a Deic, a Operação Exodus teve início a partir da identificação de integrantes responsáveis pela execução dos golpes. Com o avanço das investigações, os policiais realizaram cruzamento de dados de inteligência, rastreamento de movimentações financeiras e análise de contas bancárias utilizadas para receber os valores desviados.

O trabalho permitiu mapear a estrutura da organização criminosa e identificar suspeitos que ocupavam posições de liderança dentro do esquema.

A operação contou com apoio técnico do Setor de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), especializado em investigações financeiras complexas.

Investigações continuam

Todo o material apreendido será analisado pela Polícia Civil para auxiliar no indiciamento dos suspeitos e na identificação de outros integrantes da organização.

Segundo a corporação, o combate aos crimes cibernéticos exige monitoramento constante e integração entre diferentes unidades policiais, já que esse tipo de fraude ultrapassa limites geográficos e utiliza estruturas financeiras sofisticadas para dificultar a identificação dos responsáveis.

As investigações prosseguem para localizar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre o fluxo financeiro movimentado pela quadrilha.